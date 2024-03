Exposition de sculpture de Jean-Noël Palacin à Blaye La poudrière Blaye, lundi 15 juillet 2024.

Exposition de sculpture de Jean-Noël Palacin à Blaye La poudrière Blaye Gironde

Jean-Noël Palacin est un artisite d’ici.

Il fouille, il récupère, il assemble, il soude et créé des sculptures de bric et de broc. C’est le fer et l’acier qui sont ses matières de prédilection et son imagination fait le reste. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-28

La poudrière La citadelle

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

