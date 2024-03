Exposition de Sculpture dans le jardin du Crapaud à Trois Pattes Le Crapaud à Trois Pattes Lucy, samedi 23 mars 2024.

Exposition de Sculpture dans le jardin du Crapaud à Trois Pattes « Rendez-vous aux Jardins »

Le Festival du Crapaud : Exposition de sculpture

REMY DAMIENS – XAVIER MINARD

ELISE DERAEVE – THIERRY EUSEBE

et MARIE LEBLON 23 mars et 1 juin Le Crapaud à Trois Pattes Entrée du Jardin pour les deux jours :10 € – Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, enseignant) : 7€ – 8 à 16 ans : 5€ – Gratuit moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:00:00+02:00

A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins »

Le Festival du Crapaud

Les 1 et 2 juin 2024 de 10 h à 20h

Exposition de sculpture :

REMY DAMIENS – XAVIER MINARD – FRANCIS GIBAUX –

ELISE DERAEVE – THIERRY EUSEBE et MARIE LEBLON

Le samedi :

Dès 10 h : Visite du jardin et de l’exposition de sculpture

14h30 : « A nos idylles » avec BACOUETTE ET COMPAGNIE

(Une déambulation dans le jardin chantée et contée sur le thème des relations amoureuses).

17h : LEONOR STIRMAN chante « Barbara »

18h30 : Vernissage de l’exposition

Petite restauration sur place

Le Crapaud à Trois Pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy 76270 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 21 54 78 »}, {« type »: « email », « value »: « lecrapaudatroispattes@gmail.com »}] https://lecrapaudatroispattes.jimdofree.com/

Sculptures jardi

Le Crapaud à Trois Pattes