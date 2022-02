Exposition de sculpture dans le jardin du Crapaud à trois Pattes Le crapaud à trois pattes, 4 juin 2022, Lucy.

Exposition de Sculpture * M A R C K R A S K O W S K I – T H O M A S B A R B E Y – A L A I N J A C O M Y – B R I G I T TE C I S S E V I L L E – F R A N C I N E D E S L A N D E S – T H I E R R Y L E G E R – E L I S E D E R A E V E

Exposition de sculpture dans le jardin du Crapaud à trois pattes
Le crapaud à trois pattes
14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy
Lucy Seine-Maritime
7€ gratuit < 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T19:00:00