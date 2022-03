Exposition de Sandrine Jarnet – Poterie et céramique Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Sandrine Jarnet – Poterie et céramique Pléneuf-Val-André, 11 avril 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition de Sandrine Jarnet – Poterie et céramique Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-04-11 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Poterie et céramique Le travail de la terre a passionné Sandrine Jarnet dès les premiers instants. Une pratique ancestrale qu'elle voit comme une thérapie et une satisfaction personnelle forte. Ses créations sont entièrement basées sur de l'utilitaire de design contemporain. Des bols, des assiettes, ou encore des vases uniques et variés en taille, essentiellement réalisés en argile.

Salle des Régates Promenade de la digue

