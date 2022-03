Exposition de Sam Szafran Pont-l’Évêque, 21 mai 2022, Pont-l'Évêque.

Exposition de Sam Szafran Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque Pont-l’Évêque

2022-05-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00 Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Pont-l’Évêque Calvados

L’Espace Culturel accueille les œuvres de Sam Szafran (1934 – 2019).

Après la guerre puis après quelques années passées en Australie, il revient à Paris en 1951.

En 1960, il découvre le pastel qui deviendra sa technique de prédilection.

Il rencontre Yves Klein, Djando Reinhardt, Jean-Paul Riopelle, Joan Mitchell, Henri Cartier-Bresson et Alberto et Diego Giacometti, ….

L’exposition pontépiscopienne que nous lui consacrons durant la période estivale, vise à lui rendre hommage.

Réunissant une cinquantaine de pièces issues de collections publiques et privées et elle montre de manière chronologique, dans des techniques associant de manière extraordinaire, le “sec et mouillé” pour reprendre son expression dans le film “Ni dieu, ni maître”.

Ses thèmes de prédilection sont le feuillage avec des serres verdoyantes, l’escalier tortueux et vertigineux, l’atelier, (ceux des artistes ou encore l’imprimerie Bellini) et bien sûr la figure – celle de Lilette, son épouse en particulier.

L’Espace Culturel accueille les œuvres de Sam Szafran (1934 – 2019).

Après la guerre puis après quelques années passées en Australie, il revient à Paris en 1951.

En 1960, il découvre le pastel qui deviendra sa technique de prédilection.

Il…

lesdominicaines@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/

L’Espace Culturel accueille les œuvres de Sam Szafran (1934 – 2019).

Après la guerre puis après quelques années passées en Australie, il revient à Paris en 1951.

En 1960, il découvre le pastel qui deviendra sa technique de prédilection.

Il rencontre Yves Klein, Djando Reinhardt, Jean-Paul Riopelle, Joan Mitchell, Henri Cartier-Bresson et Alberto et Diego Giacometti, ….

L’exposition pontépiscopienne que nous lui consacrons durant la période estivale, vise à lui rendre hommage.

Réunissant une cinquantaine de pièces issues de collections publiques et privées et elle montre de manière chronologique, dans des techniques associant de manière extraordinaire, le “sec et mouillé” pour reprendre son expression dans le film “Ni dieu, ni maître”.

Ses thèmes de prédilection sont le feuillage avec des serres verdoyantes, l’escalier tortueux et vertigineux, l’atelier, (ceux des artistes ou encore l’imprimerie Bellini) et bien sûr la figure – celle de Lilette, son épouse en particulier.

Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque Pont-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OT Terre d’Auge Tourisme