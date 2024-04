Exposition de Sadika Keskes, souffleuse de verre Saint-Benoît-du-Sault, vendredi 5 avril 2024.

Première Tunisienne souffleuse de verre, Sadika Keskes à l’épicerie contemporaine.

Artiste-verrière comme elle aime à se définir, artiste guerrière telle pourrait-on aussi la nommer tant elle milite pour la cause des femmes de son pays, s’investit entre autres biais, par celui de l’UNESCO dans la rénovation des métiers d’arts en Tunisie. Des rives de l’antique Carthage où elle réside, à celles de Venise et Murano où elle a étudié, elle a haussé la pratique ancestrale du verre soufflé à son plus haut degré de maîtrise et de raffinement. Elle érige des sculptures de verre en forme de murs à géométrie variable, ses compositions volumiques issus de dessins vifs et précis, abstraction de formes et de matières qui font appel autant aux techniques des carthaginois qu’à l’élévation axonométrique des techniques architecturales les plus contemporaines. EUR.

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-12

4 Place Hervé Faye

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire

