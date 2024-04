Exposition de Romain Le Badezet Maison de quartier de la Bottière Nantes, samedi 13 avril 2024.

au Pavillon, Maison de quartier de la Bottière

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 15:00 – 18:00

Gratuit : oui enfants, adolescents, adultes, seniors au Pavillon, Maison de quartier de la Bottière

Le Pavillon, lieu expérimental dédié aux arts visuels, présente une exposition de l’artiste plasticien Romain Le Badezet, suite à un accueil en résidence sur le quartier de La Bottière à Nantes. Formé à l’université d’arts-plastiques de Rennes 2, il est installé à Nantes depuis 2016 où il travaille aujourd’hui au sein de l’Atelier Millefeuilles. En présence au PAVILLON sur le quartier Bottière depuis le mois de janvier, il ouvre les portes de son espace de travail le mardi 12 mars 2024 entre 16h et 17h30, l’occasion d’échanger avec lui sur sa démarche d’artiste. « L’expérimentation et la recherche sont au centre de mon activité. C’est une activité plurielle convoquant dessin, sculpture, photographie et installation. À partir de ce que j’ai autour de moi, je compose des récits visuels intimement liés à l’environnement dans lequel j’évolue. Mon travail est une relecture du quotidien, de problématiques collectives et populaires et d’autres relevant plutôt de l’intime. À travers un jeu intuitif d’allers-retours entre construction et déconstruction, je m’approprie des éléments empruntés au réel (objets, matières, textes, discussions, références historiques et artistiques, faits d’actualité, anecdotes), pour les faire glisser vers des espaces troubles où les temporalités se superposent, les espaces se confondent et les objets se transforment, maintenus entre illusion et désenchantement. Peu à peu, je trouve des issues poétiques aux préoccupations personnelles liées à différents domaines. Le ton est souvent légèrement comique ou satirique, l’esthétique ludique et accessible. Certaines pièces récentes comme Uncompleted Spathiphyllum (2022) et Artiste-hauteur (2022) traitent frontalement de ma situation professionnelle en tant qu’artiste. The sky is blue, salads too (2021) et le projet de cueillette urbaine Fungi and Coffee (2022) sont des formes issues de réflexions sur la place du vivant dans la ville et l’accessibilité des formes artistiques dans l’espace public. Actuellement, je travaille principalement à l’écriture d’un projet d’exposition lié à mon histoire familiale. Cette histoire, caractérisée par l’itinérance (les trimardeurs, le milieu forain, le compagnonnage et autres travailleurs itinérants), sera déployée à travers différents objets en volume, des dessins scénographiés. Cette exposition proposera une relecture personnelle et fantasmée d’un héritage familial abordé comme fondement intime de ma démarche artistique dans ses rapports au travailleurs itinérants)et au voyage. » Romain LE BADEZET

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0649435734 https://assotwopoints.blogspot.com