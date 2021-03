Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Orne, Saint-Philbert-sur-Orne Exposition de Roger Toutain, Philippe Loizé et Pascal Desodt Saint-Philbert-sur-Orne Catégories d’évènement: Orne

Saint-Philbert-sur-Orne

Exposition de Roger Toutain, Philippe Loizé et Pascal Desodt, 17 juin 2021-17 juin 2021, Saint-Philbert-sur-Orne. Exposition de Roger Toutain, Philippe Loizé et Pascal Desodt 2021-06-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-08 18:00:00 18:00:00

Saint-Philbert-sur-Orne Orne Exposition de photographies (Philippe Desodt et Roger Toutain) et céramique (Philippe Loizé)

Ouvert jusqu’à 19 h en juillet août roche-doetre@flers-agglo.fr +33 2 31 59 13 13 Exposition de photographies (Philippe Desodt et Roger Toutain) et céramique (Philippe Loizé)

