Exposition de Rodolphe Ndong Ngoua à Saint-Ouen Saint-Ouen

2021-11-16 10:00:00 – 2021-12-10 12:00:00

Saint-Ouen Loir-et-Cher Saint-Ouen Exposition de Rodolphe Ndong Ngoua à Saint-Ouen. Rencontre avec l’artiste et l’auteur de “les âmes se consument en silence” le 16 novembre à 19h. Nouvelle exposition à découvrir à la médiathèque de Saint-Ouen. +33 2 54 73 27 32 Exposition de Rodolphe Ndong Ngoua à Saint-Ouen. Rencontre avec l’artiste et l’auteur de “les âmes se consument en silence” le 16 novembre à 19h. RODOLPHE NDONG NGOUA

