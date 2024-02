Exposition de Robin Zeiliger Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 23 décembre 2024.

Le travail de Robin Zeiliger s’inscrit dans la tradition des peintres reporters. Avec ses croquis et peintures, il raconte en quelques lignes ses impressions de spectateur sur les usages maritimes de la côte d’Émeraude aujourd’hui. Dans cette exposition, il invite le spectateur à prendre le temps de s’imprégner des détails et à se laisser le loisir d’être touché par certains plus que d’autres le scintillement des vagues sous le soleil, une tache d’huile de moteur expressive, la courbe parfaite d’une coque de bateau ou la symphonie des nœuds mal rangés sur le quai. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-23

fin : 2024-12-29

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

