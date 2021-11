Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Exposition de robes et corsets XVIIIème siècle Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Exposition de robes et corsets XVIIIème siècle Valréas, 15 novembre 2021, Valréas. Exposition de robes et corsets XVIIIème siècle Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas

2021-11-15 – 2021-11-27 Place Aristide Briand Château de Simiane

Valréas Vaucluse Exposition de robes et corsets organisée dans le cadre de l’atelier de couture “Corps et Robe” proposé par l’ECHO des 700 ans et animé par François Tamarin, corsetier-meilleur ouvrier de France. accueil-chateau@mairie-valreas.fr +33 4 90 35 30 44 Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Place Aristide Briand Château de Simiane Ville Valréas lieuville Place Aristide Briand Château de Simiane Valréas