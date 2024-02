Exposition de Rivoalland Françoise, Le Mot Christine, Connen Gilles, Le Texier Georges, Balan Christophe Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 11 mars 2024.

Exposition de Rivoalland Françoise, Le Mot Christine, Connen Gilles, Le Texier Georges, Balan Christophe Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

5 artistes, 5 univers et 5 pratiques différentes de la sculpture, de la peinture et de la photographie. Françoise Rivoalland et Christine Le Mot modèlent toutes deux l’argile pour créer des bustes en terre cuite patinée par la première et des statues pour la seconde. Christine Le Mot S’adonne également à la peinture. Gilles Connen travaille, lui, la terre cuite qu’il réhausse de couleurs et propose des œuvres aux thématiques diverses.

Pour Georges Le Texier, C’est la pierre de tuffeau qui à sa préférence pour imaginer des sculptures tout en courbes. Christophe Balan, quant à lui, pratique la photographie dans un travail de composition d’images au format polaroïd. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 10:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition de Rivoalland Françoise, Le Mot Christine, Connen Gilles, Le Texier Georges, Balan Christophe Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme