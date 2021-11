Exposition de Richard Storchi & Laurence Massol – Du 25 novembre au 16 décembre TMP, 25 novembre 2021, Pibrac.

Deux photographes pour une vie et une expo commune. Laurence et Richard, passionnés de nature et de faunes partageons cet univers. Elle, photographe expérimentée, délivre aujourd’hui toutes ses années d’observations et sa connaissance, en particulier du monde des oiseaux. Lui, photographe de métier dans tout autres domaines, particulièrement d’entreprise et spectacle, exprime au travers de cette expo son regard sur la nature. Une sélection de 50 photos sera présentée de tirages sur papier d’art contrecollés sur dibond. Des images de lumières du petit matin au ambiances plus chaude du soir mais aussi du crépuscule et nocturne, toutes de notre région. Découvrez : – Le site de [**Richard Storchi**](http://richardstorchi.net/) – La page Facebook de [**Laurence Massol**](https://www.facebook.com/laurence.bretonmassol)

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



