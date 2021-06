Genève Fédération MottAttoM Genève Exposition de Reto Purtschert à la galerie ProjetM Fédération MottAttoM Genève Catégorie d’évènement: Genève

Reto Purtschert crée des images en broderies surréalistes basées sur ses propres dessins. Reto soutient la première école au Bangladesh qui permet également aux filles de se former à l’installation électrique. 40% du produit des ventes de ses oeuvres iront à un projet de formation au Bangladesh. À l’occasion du vernissage, le Geneva Artist Trading Card Group se réunit entre 15h et 17h et invite tous les artistes intéressés à échanger leurs cartes. Vernissage le 26 juin 2021 à partir de 14h (avec sirop de violette et gâteau) Exposition du 27 juin au 6 août 2021 ProjetM MottAttoM 20 av. Giuseppe Motta 1202 Genève (bus 3 grand-pré, bus 8 Motta)

Fédération MottAttoM Avenue Giuseppe-Motta 20, 1202 Genève Genève Petit-Saconnex et Servette

