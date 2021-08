Bretoncelles Espace de l'Abbé Fret (fléchage à partir de l'église) Bretoncelles, Orne exposition de réseaux de trains miniatures Espace de l’Abbé Fret (fléchage à partir de l’église) Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

exposition de réseaux de trains miniatures Espace de l’Abbé Fret (fléchage à partir de l’église), 18 septembre 2021, Bretoncelles. exposition de réseaux de trains miniatures

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace de l’Abbé Fret (fléchage à partir de l’église)

les passionnés du rail y trouveront leur bonheur, circuits de trains, livres, objets divers et exposition de cartes postales anciennes de Bretoncelles A découvrir sans modération de 3 a 99 ans. En collaboration avec la Médiathèque cette exposition sera réservée le vendredi pour les élèves de l’école de Bretoncelles

entrée libre

4 passionnés présenteront des réalisations personnelles et vous y découvrirez la passerelle de Bretoncelles Espace de l’Abbé Fret (fléchage à partir de l’église) place du général de gaulle 61110 bretoncelles Bretoncelles Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Espace de l'Abbé Fret (fléchage à partir de l'église) Adresse place du général de gaulle 61110 bretoncelles Ville Bretoncelles lieuville Espace de l'Abbé Fret (fléchage à partir de l'église) Bretoncelles