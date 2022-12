Exposition de reproductions de Rosa Bonheur Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Catégories d’évènement: Cabanac-et-Villagrains

Gironde

Exposition de reproductions de Rosa Bonheur Cabanac-et-Villagrains, 18 mai 2022, Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains. Exposition de reproductions de Rosa Bonheur Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains

2022-05-18 – 2022-12-24

Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains

Cabanac-et-Villagrains

Gironde Cabanac-et-Villagrains A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, la bibliothèque de Cabanac-et-Villagrains, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, accueillera, à partir du 18 mai, une exposition d’une dizaine de reproductions d’œuvres de Rosa Bonheur. Cette exposition sera visible aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque au public :

• Mardi de 15h à 18h

• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

• Vendredi de 15h à 18h

• Samedi de 15h à 17h A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, la bibliothèque de Cabanac-et-Villagrains, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, accueillera, à partir du 18 mai, une exposition d’une dizaine de reproductions d’œuvres de Rosa Bonheur. Cette exposition sera visible aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque au public :

• Mardi de 15h à 18h

• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

• Vendredi de 15h à 18h

• Samedi de 15h à 17h +33 5 56 68 72 13 Mairie de Cabanac et Villagrains anna-kolosyuk-D5nh6mCW52c-unsplash

Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cabanac-et-Villagrains, Gironde Autres Lieu Cabanac-et-Villagrains Adresse Cabanac-et-Villagrains Gironde Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Ville Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains lieuville Place Saint-Martin Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains Departement Gironde

Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabanac-et-villagrains-cabanac-et-villagrains/

Exposition de reproductions de Rosa Bonheur Cabanac-et-Villagrains 2022-05-18 was last modified: by Exposition de reproductions de Rosa Bonheur Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 18 mai 2022 Bibliothèque de Cabanac et Villagrains Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains Gironde

Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde