2022-11-10 – 2022-12-05

Lot-et-Garonne Monflanquin EUR “Des soleils maladroits”

Vernissage le jeudi 10 novembre à 18h30.

Ouverture du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur RDV.

Rencontre avec Régis Feugère le vendredi 2 décembre à 19h.

