Exposition de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre Cieurac Cieurac Catégories d’évènement: Cieurac

Lot

Exposition de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre Cieurac, 25 mars 2022, Cieurac. Exposition de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre Cieurac

2022-03-25 – 2022-06-15

Cieurac Lot Cieurac Jusqu’au 15 juin 2022, partez à la découverte de l’exposition artistique de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre. Une exposition de ses oeuvres mise en avant dans le décor intemporel de la cave du Château et son restaurant La Table de Haute-Serre. Raymond DIRLES a fait des études aux Beaux-Arts de Toulouse. Il vit et travaille à Balignac en Tarn et Garonne. Il peint, dessine, exécute des assemblages et a réalisé un grand nombre d’expositions en France et à l’étranger notamment à Barcelone, Singapour, Bilbao, Château de Lavardens, Bages, Céret, Toulouse… Vernissage à venir… expo_raymond_dirles

Cieurac

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cieurac, Lot Autres Lieu Cieurac Adresse Ville Cieurac lieuville Cieurac Departement Lot

Cieurac Cieurac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cieurac/

Exposition de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre Cieurac 2022-03-25 was last modified: by Exposition de Raymond Dirlès au Château de Haute-Serre Cieurac Cieurac 25 mars 2022 Cieurac Lot

Cieurac Lot