Exposition de Quercy Arts Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Exposition de Quercy Arts Gourdon, 18 juillet 2022, Gourdon. Exposition de Quercy Arts

Eglise des Cordeliers Gourdon Lot

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-25 18:00:00 Gourdon

Lot Exposition de peintures présentée par l’association Quercy Arts à l’ Eglise des Cordeliers En invités d’honneur Alma Haegeman (Sculptures) et Jean-Humbert Savoldelli (Peinture contemporaine) Exposition de peintures présentée par l’association Quercy Arts à l’ Eglise des Cordeliers ©Quercy Arts

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Other Lieu Gourdon Adresse Eglise des Cordeliers Gourdon Lot Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Exposition de Quercy Arts Gourdon 2022-07-18 was last modified: by Exposition de Quercy Arts Gourdon Gourdon 18 juillet 2022 Eglise des Cordeliers Gourdon Lot

Gourdon Lot