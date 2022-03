EXPOSITION DE PUENTE JEREZ AU MUSEE TAURIN Béziers, 8 juillet 2022, Béziers.

EXPOSITION DE PUENTE JEREZ AU MUSEE TAURIN Béziers

2022-07-08 11:00:00 11:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00

Béziers Hérault

EUR 3 3 SOÑANDO DE UN SUEÑO SOÑE « En rêvant d’un rêve, j’ai rêvé »

La Ville de Béziers et son Musée Taurin se préparent à commémorer le 75ème anniversaire de la mort de Manuel Rodriguez “Manolete”, plus grande Figura du Toreo de tous les temps, qui perdit la vie en 1947 suite à la cornada d’un toro de Miura dans la Plaza des Toros de Santa Margarita de Linarès.

En son hommage et en souvenir de celle qui fut son unique et grand amour, Lupe Sino, le sculpteur Puente Jerez s’est inspiré de l’histoire tragique du torero pour créer un montage théâtral de 34 sculptures de bronze. De ces sculptures si vivantes resurgit le histoire de la tauromachie mais aussi de l’Espagne de 1947.

En cette année anniversaire des 75 ans de la mort tragique du torero Manolete le Musée Taurin accueille l’artiste Puente Jerez et son exposition SOÑANDO DE UN SUEÑO SOÑE « En rêvant d’un rêve, j’ai rêvé », composé de 34 sculptures en bronze. De ces sculptures si vivantes resurgit le histoire de la tauromachie mais aussi de l’Espagne de 1947.

+33 4 67 36 81 61

SOÑANDO DE UN SUEÑO SOÑE « En rêvant d’un rêve, j’ai rêvé »

La Ville de Béziers et son Musée Taurin se préparent à commémorer le 75ème anniversaire de la mort de Manuel Rodriguez “Manolete”, plus grande Figura du Toreo de tous les temps, qui perdit la vie en 1947 suite à la cornada d’un toro de Miura dans la Plaza des Toros de Santa Margarita de Linarès.

En son hommage et en souvenir de celle qui fut son unique et grand amour, Lupe Sino, le sculpteur Puente Jerez s’est inspiré de l’histoire tragique du torero pour créer un montage théâtral de 34 sculptures de bronze. De ces sculptures si vivantes resurgit le histoire de la tauromachie mais aussi de l’Espagne de 1947.

Copyright: davidfuentesphoto.com

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-25 par