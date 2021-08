Villefavard Ferme de Villefavard Haute-Vienne, Villefavard Exposition de prototypes : l’Atelier du Limousin Ferme de Villefavard Villefavard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Venez découvrir le travail mené par les étudiants de l’EnsaV (l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles) dans le cadre de l’Atelier du Limousin. Chaque année, ils développent pendant un an des projets architecturaux qui répondent aux problématiques du territoire du Haut-Limousin avec une hypothèse en tête : la ruralité peut prendre le leadership de la mutation écologique. _Exposition en partenariat avec l’EnsaV, la Communauté de communes du Haut Limousin en marche (Cchlem) et la ville de Bellac._

Gratuit. Réservation obligatoire.

