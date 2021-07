Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Exposition de projets d’architecture Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Exposition de projets d’architecture Saint-Bertrand-de-Comminges, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Exposition de projets d’architecture 2021-07-06 13:00:00 – 2021-07-24 18:00:00 à la salle des fêtes, ville basse SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges Exposition de projets d’architecture : mémoire de village et création architecturale.

En collaboration avec l’Ecole nationale d’Architecture de Paris-Belleville, cette exposition présente des projets d’aménagement du village et de son patrimoine archéologique et historique. De 13h00 à 18h00 le mardi.

De 13h00 à 15h00 le jeudi et le samedi. +33 6 27 09 77 34 dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse à la salle des fêtes, ville basse SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville 43.02924#0.57477