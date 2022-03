Exposition de production d’élèves au château de Vogüé: Vogüé Vogüé Catégories d’évènement: Ardèche

Vogüé

Exposition de production d’élèves au château de Vogüé: Vogüé, 3 mars 2022, Vogüé. Exposition de production d’élèves au château de Vogüé: Château de Vogüé 2 impasse des Marronniers Vogüé

2022-03-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-13 17:00:00 17:00:00 Château de Vogüé 2 impasse des Marronniers

Vogüé Ardêche Vogüé Comme chaque début de saison, le château ouvre ses salles aux réalisations des élèves d’après l’exposition précédemment présentée au château. +33 4 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net/ Château de Vogüé 2 impasse des Marronniers Vogüé

Détails Catégories d'évènement: Ardèche, Vogüé

