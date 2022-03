Exposition de Printemps “La Ronde des Arts” Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère “La Ronde des Arts” ouvre son exposition de Printemps à la salle Fréhel à Primel-Trégastel. Pour l’occasion, l’association a le plaisir d’accueillir 4 artistes Anne Dayot, photographe, Marie-Jacques Massol, peintre et Baptiste Canchon, calligraphe et l’artiste Xabaz. Anne DAYOT, spécialiste de photos représentant le sable ou ce que la mer a laissé derrière elle en se retirant, algues, coquillages, effets de mouvements… de vraies œuvres d’art. Marie Jacques Massol est une peintre qui réalise des tableaux à partir de photos de vagues, de tempêtes, ce qui donne lieu à des créations mêlant plusieurs techniques. Baptiste Canchon réalise des œuvres de calligraphie. Xabaz, créateur de sculpture 100% acier. Entrée libre. Le respect des règles sanitaires et gestes barrières seront respectés. larondedesarts29@gmail.com +33 6 80 74 06 50 http://www.facebook.com/RondeDesArts29 “La Ronde des Arts” ouvre son exposition de Printemps à la salle Fréhel à Primel-Trégastel. Pour l’occasion, l’association a le plaisir d’accueillir 4 artistes Anne Dayot, photographe, Marie-Jacques Massol, peintre et Baptiste Canchon, calligraphe et l’artiste Xabaz. Anne DAYOT, spécialiste de photos représentant le sable ou ce que la mer a laissé derrière elle en se retirant, algues, coquillages, effets de mouvements… de vraies œuvres d’art. Marie Jacques Massol est une peintre qui réalise des tableaux à partir de photos de vagues, de tempêtes, ce qui donne lieu à des créations mêlant plusieurs techniques. Baptiste Canchon réalise des œuvres de calligraphie. Xabaz, créateur de sculpture 100% acier. Entrée libre. Le respect des règles sanitaires et gestes barrières seront respectés. Salle Fréhel Rue de Rhun Prédou Plougasnou

