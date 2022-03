Exposition de printemps La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Exposition de printemps La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, 13 mai 2022, Roubaix. Exposition de printemps

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

**Exposition en cours :** * Boris Taslitzky (1911-2005) : L’art en prise avec son temps * Johan Creten : Bestiarium * Les Gérard Cochet (1888-1969) de La Piscine * Novalis Terra * Histoire de cases dans le cadre des Belles feuilles & Petits papiers

11 euros / 9 euros sauf le Samedi 14 de 13h à 23h (gratuit)

Saison d’expositions du printemps 2022 La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 23, rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T13:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Adresse 23, rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix Departement Nord

La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Exposition de printemps La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 2022-05-13 was last modified: by Exposition de printemps La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent 13 mai 2022 La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Roubaix roubaix

Roubaix Nord