5 EUR Ouvert du 30 avril au 29 mai inclus et le 27 mai 2022 tous les weekends, et jours fériés l’après-midi de 14h30 à 18h30.

Entrée libre

Exposants:

JL Leroy-Rojek Grand Prix National d’Auteur 2012 de la FPF (intérieurs d’antan)

B Delfraissy (foires d’antan)

H Fayache (insectes)

C Landes (rapaces)

L Segond (paysages)

Club Photo “Tant Bourg Battant” (brebis)

Visites guidées du château à 15h et 16h45

Réservation au 06.72.46.76.94

L’association Art et Patrimoine de Lacapelle vous invite à son exposition photos de printemps

“D’hier et d’aujourd’hui, images de notre région”

+33 6 72 46 76 94

