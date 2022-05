Exposition de printemps Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Exposition de printemps Salle des fêtes de la mairie Avenue Amédée-Dufourg Anglet

2022-05-24 – 2022-05-28

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Exposition de peintures, figuratives ou abstraites, aquarelles et sculptures sélectionnées par un jury et présentées par l’Association Fontaine Laborde. Exposition de peintures, figuratives ou abstraites, aquarelles et sculptures sélectionnées par un jury et présentées par l’Association Fontaine Laborde. +33 6 19 82 36 85 Exposition de peintures, figuratives ou abstraites, aquarelles et sculptures sélectionnées par un jury et présentées par l’Association Fontaine Laborde. Fontaine Laborde

Salle des fêtes de la mairie Avenue Amédée-Dufourg Anglet

