Carantec Carantec 29660, Carantec Exposition de printemps à la galerie d’art Différence Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec

Exposition de printemps à la galerie d’art Différence, 1 avril 2021-1 avril 2021, Carantec. Exposition de printemps à la galerie d’art Différence 2021-04-01 – 2021-05-06

Roger Rode (pastel) et Elisabeth Lapoléon (peinture à l'huile) sont à l'honneur. Roger Rode ne recherche pas de nouveaux paysages mais de nouveaux yeux. Elisabeth Lapoléon … Ces deux artistes transmettent à leur manière leur attachement à la mer. difference@gmx.fr http://www.difference-carantec.fr/

Détails Catégories d’évènement: 29660, Carantec Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec