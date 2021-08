Tours Passerelle de la faculté des Tanneurs Indre-et-Loire, Tours Exposition de portraits de femmes Passerelle de la faculté des Tanneurs Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Cette exposition de 12 portraits grands formats nous invite à découvrir des femmes de Touraine, illustres mais méconnues. Illustrés par Audrey Silva, ces portraits mettent en lumière celles qui se sont illustrées dans l’art, dans la politique, dans les sciences, dans le sport mais dont l’histoire n’a pas ou peu gardé la trace. Par cette exposition, Osez le féminisme 37! souhaite donner des modèles aux jeunes filles et garçons et aux femmes et hommes, pour une histoire plus représentative de notre héritage culturel, de notre matrimoine.

Ces portraits mettent en lumière des femmes tourangelles qui se sont illustrées dans l'art, dans la politique, dans les sciences, dans le sport mais dont l'histoire n'a pas ou peu gardé la trace

