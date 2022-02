Exposition de poésie : L’Éphémère Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition de poésie : L’Éphémère Annecy, 4 mars 2022, Annecy. Exposition de poésie : L’Éphémère Annecy

2022-03-04 – 2022-03-26

Annecy Haute-Savoie Découvrez des poèmes sélectionnés par des poètes locaux de l’association ALPS, des poèmes issus des collections des médiathèques et des poèmes lauréats du concours des médiathèques.

Les textes sont illustrés par le Photo club d’Annecy et Annecy Lac photo. Annecy

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Ville Annecy lieuville Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Exposition de poésie : L’Éphémère Annecy 2022-03-04 was last modified: by Exposition de poésie : L’Éphémère Annecy Annecy 4 mars 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie