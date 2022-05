Exposition de plein air Marc Didou Vues, par hasard Landerneau, 16 juin 2022, Landerneau.

Exposition de plein air Marc Didou Vues, par hasard Landerneau

2022-06-16 – 2022-11-06

Landerneau Finistère

À l’invitation de la Ville et dans le cadre de la première édition des expositions de plein air d’art contemporain, le sculpteur finistérien Marc Didou propose un corpus d’une dizaine d’œuvres dont certaines ont été spécialement créées pour Landerneau. nL’exposition s’organise dans l’espace du centre-ville à travers deux ensembles d’œuvres. De grandes sculptures, Carré d’Ouverture, Gens de mer, et trois de la série Plasma, réalisées dans les années 1990, tracent un parcours depuis la place de la mairie et s’enroulent autour de l’Élorn, en écho à l’histoire maritime de la ville. L’ensemble des Spectrales, conçu en 2022, prend la forme de portraits accrochés en hauteur aux façades d’immeubles, que l’artiste voit comme des enseignes qui ne sont pas faites pour être vues mais pour tromper l’œil dans son attention ». Cette exposition inédite est l’occasion pour les visiteurs de découvrir et d’explorer l’univers singulier d’un artiste de son temps.

patrimoine@mairie-landerneua.fr +33 2 98 21 34 14

À l’invitation de la Ville et dans le cadre de la première édition des expositions de plein air d’art contemporain, le sculpteur finistérien Marc Didou propose un corpus d’une dizaine d’œuvres dont certaines ont été spécialement créées pour Landerneau. nL’exposition s’organise dans l’espace du centre-ville à travers deux ensembles d’œuvres. De grandes sculptures, Carré d’Ouverture, Gens de mer, et trois de la série Plasma, réalisées dans les années 1990, tracent un parcours depuis la place de la mairie et s’enroulent autour de l’Élorn, en écho à l’histoire maritime de la ville. L’ensemble des Spectrales, conçu en 2022, prend la forme de portraits accrochés en hauteur aux façades d’immeubles, que l’artiste voit comme des enseignes qui ne sont pas faites pour être vues mais pour tromper l’œil dans son attention ». Cette exposition inédite est l’occasion pour les visiteurs de découvrir et d’explorer l’univers singulier d’un artiste de son temps.

Landerneau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par