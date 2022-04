Exposition de plein-air “D-Day et Traversées” Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de plein-air “D-Day et Traversées” Lion-sur-Mer, 4 juin 2022, Lion-sur-Mer. Exposition de plein-air “D-Day et Traversées” Lion-sur-Mer

2022-06-04 – 2022-08-19

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer Photographies d’Olivier GHERRAK pour commémorer le D-Day et les liens avec l’Angleterre, une exposition

rassemblant 20 reproductions. « Ma photographie c’est d’abord Rembrandt, Man Ray,

