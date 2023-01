Exposition de Playmobils Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’Évènement: Argelès-Gazost

Exposition de Playmobils ARGELES-GAZOST Avenue de Montjoie Gymnase municipal Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

2023-02-24 10:30:00 – 2023-02-26 18:00:00

2023-02-24 10:30:00 10:30:00 – 2023-02-26 18:00:00 18:00:00

Hautes-Pyrénées Pour le bonheur des petits mais aussi des grands, 500 m² d’exposition de scénettes consacrées à l’univers des Playmobils. Avenue de Montjoie ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

