Une exposition de planches et dessins originaux de Sébastien Vastra autour de la série « Jim Hawkins » ou le roman de RL Stevenson « L’île aux trésor » revisité en bande dessinée. Vastra viendra dédicacer les 3 tomes de sa série parue chez Ankama, d’autres dessinateurs seront également présents parmi eux, les nordistes François Duprat et Olivier Mangin. Le public pourra aller à la rencontre des auteurs et participer à des interviews. – En parallèle, une autre exposition « rock et bande dessinée » sera proposée par la bibliothèque – Un concours de dessins sera organisé pour les écoles de la ville. Durant tout le week-end des BD dédicacées seront à gagner et d’autres surprises encore.

entrée gratuite

