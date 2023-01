Exposition de planches de BD La Crèche La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Exposition de planches de BD La Crèche, 2 mai 2023, La Crèche . Exposition de planches de BD 1 rue des écoles Médiathèque La ronde des mots La Crèche Deux-Sèvres Médiathèque La ronde des mots 1 rue des écoles

2023-05-02 – 2023-05-31

Médiathèque La ronde des mots 1 rue des écoles

La Crèche

Deux-Sèvres Médiathèques La Ronde des Mots et Aqua-Libris Exposition des mini BD réalisées par les élèves du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre, de l’école François-Airault et du collège Jean-Vilar de La Crèche dans le cadre de la résidence Eclaircie.

Ces planches ont été réalisées avec l’autrice illustratrice Muriel Douru sur le thème de l’environnement et de l’égalité filles-garçons. Tout public

Accès libre pendant les horaires d’ouverture Organisé par la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre. Médiathèques La Ronde des Mots et Aqua-Libris Exposition des mini BD réalisées par les élèves du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre, de l’école François-Airault et du collège Jean-Vilar de La Crèche dans le cadre de la résidence Eclaircie.

Ces planches ont été réalisées avec l’autrice illustratrice Muriel Douru sur le thème de l’environnement et de l’égalité filles-garçons. Tout public

Accès libre pendant les horaires d’ouverture Organisé par la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre. Médiathèque La ronde des mots 1 rue des écoles La Crèche

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse La Crèche Deux-Sèvres Médiathèque La ronde des mots 1 rue des écoles Ville La Crèche lieuville Médiathèque La ronde des mots 1 rue des écoles La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Exposition de planches de BD La Crèche 2023-05-02 was last modified: by Exposition de planches de BD La Crèche La Crèche 2 mai 2023 1 Rue des Écoles Médiathèque La Ronde des mots La Crèche Deux-Sèvres Deux-Sèvres La Crèche

La Crèche Deux-Sèvres