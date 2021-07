Exposition de Pipaul Turckheim, 31 octobre 2021-31 octobre 2021, Turckheim.

Exposition de Pipaul 2021-10-31 15:00:00 – 2021-11-07 19:00:00

Turckheim 68230 Turckheim

EUR »Tréfonds d’imaginaire » – Il s’agit d’un tableau figuratif réalisé à l’acrylique (et technique mixte de collage de paillettes). Cette représentation qui mêle réalité et imaginaire est inspirée par la mythologie gréco-romaine. Aperçu d’une forêt mystérieuse où l’on peut croiser toutes sortes de créatures fantastiques et intrigantes.

+33 3 89 27 38 44

