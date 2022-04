EXPOSITION DE PINCEAU PALETTE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Travail exécuté avec une liberté de choix des sujets et des techniques

Exposition des tableaux réalisés pendant l’année par les élèves de l’association Pinceau-Palette dont les cours sont dispensés par Anne Dumesnil, artiste-peintre Pornicaise.

dumesnil.anne@free.fr +33 2 40 82 56 20

