Bouttencourt Somme Bouttencourt Venez découvrir l’exposition organisée par l’association bresle vimeu avicole et ornithologique qui oeuvre pour la préservation des races pures. Vous pourrez y découvrir, lapins, canards, pigeons, oiseaux, volailles… qui feront le plaisir des petits mais aussi des grands.

Rendez-vous les 12 et 13 Février à la salle des fêtes de Bouttencourt. Ouvert à tous :

– Samedi de 9h à 18h30.

– Dimanche de 9h à 13h. L’entrée est gratuite.

Bouttencourt

