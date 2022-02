Exposition de Pierrick Jegu Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Pierrick Jegu Pléneuf-Val-André, 21 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition de Pierrick Jegu Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-03-21 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Photographies Basé à Rennes, Pierrick Jegu parcourt régulièrement la ville de Pléneuf-Val-André, toujours accompagné de son appareil

photo et une bouteille vide en verre. L’originalité de son travail réside dans l’utilisation de ces bouteilles agissant comme un filtre teintant et déformant. Tout public, gratuit. pierrickjeg@gmail.com +33 6 08 76 35 36 Photographies Basé à Rennes, Pierrick Jegu parcourt régulièrement la ville de Pléneuf-Val-André, toujours accompagné de son appareil

photo et une bouteille vide en verre. L’originalité de son travail réside dans l’utilisation de ces bouteilles agissant comme un filtre teintant et déformant. Tout public, gratuit. Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Salle des Régates Promenade de la digue Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André Departement Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Exposition de Pierrick Jegu Pléneuf-Val-André 2022-03-21 was last modified: by Exposition de Pierrick Jegu Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 21 mars 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor