Exposition de Pierre-Yves Bouguet
Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

2022-10-03 10:00:00 – 2022-10-09 19:00:00

Aquarelle, peinture

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Pierre-Yves Bouguet est un artiste peintre complet. Il varie les sujets, que ce soit avec de la peinture à l'huile ou acrylique, afin de diversifier son approche de l'art, en perpétuelle création et recherche. Cela se traduit par des tableaux colorés aux multiples styles et techniques.

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Pierre-Yves Bouguet est un artiste peintre complet. Il varie les sujets, que ce soit avec de la peinture à l’huile ou acrylique, afin de diversifier son approche de l’art, en perpétuelle création et recherche. Cela se traduit par des tableaux colorés aux multiples styles et techniques. Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

