Exposition de Pierre Thebault
Valence-en-Poitou, 1 février 2023

Exposition de Pierre Thebault

5 place de la marne L’ouvre-boîtes Valence-en-Poitou Vienne L’ouvre-boîtes 5 place de la marne

2023-02-01 – 2023-02-28

« Photographe passionné par ce qui m’entoure et ceux qui m’entourent, cette exposition présente deux séries de photos éphémères.

Encres par sa matière vivante fluctuant au gré des températures, se figeant et se rétractant l’hiver et dégoulinant l’été. Matériau passionnant car chaque photo devient unique dans sa forme et sa couleur.

Les murs eux aussi sont des images éphémères qui bougent, se fissurent , sont maltraités par le temps et les humeurs de l’homme.

Chacun verra à travers ces images ce qu’il à envie de voir, des monstres, des dieux, des visages et sûrement plein d’autres choses. »

