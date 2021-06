Exposition de Pierre Renollet et Abel Boyé Marmande, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Marmande.

Exposition de Pierre Renollet et Abel Boyé 2021-07-01 – 2021-08-28 Musée municipal Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé

Marmande Lot-et-Garonne

EUR Le Musée Marzelles vous propose une exposition de Pierre Renollet (Aquarelle) et Abel Boyé (peinture académique).

Le musée sera ouvert :

– Mercredi , jeudi et vendredi de 15h à 18h.

– Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

– Visites commentées tous les jeudi, vendredi et samedi à 15h30 à partir du jeudi 8 juillet.

+33 5 53 64 42 04

