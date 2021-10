Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Exposition de Pierre Delorme au Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Pierre Delorme travaille avec un mélange de matières (cendre de bois, poudre de marbre, pigments minéraux, café, thé, etc…) sur papier fort, buvard, papier photo, toile… En se fondant dans l’humidité de l’aquarelle, ce mélange offre une pâte visuelle singulière. Reste ensuite, dans ce fond organique, à préciser le trait entre contrôle et laisser faire, pour ne garder que l’essentiel. Vernissage le vendredi 3 décembre, à partir de 18h. Port du masque et distanciation physique obligatoires. Exposition de Pierre Delorme au Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire – aquarelle et technique mixte +33 2 47 45 85 85 https://www.ville-montlouis-loire.fr/ Pierre Delorme travaille avec un mélange de matières (cendre de bois, poudre de marbre, pigments minéraux, café, thé, etc…) sur papier fort, buvard, papier photo, toile… En se fondant dans l’humidité de l’aquarelle, ce mélange offre une pâte visuelle singulière. Reste ensuite, dans ce fond organique, à préciser le trait entre contrôle et laisser faire, pour ne garder que l’essentiel. Vernissage le vendredi 3 décembre, à partir de 18h. Port du masque et distanciation physique obligatoires. dernière mise à jour : 2021-10-21 par

47.38924#0.82781