Condom Théâtre des Carmes Condom, Gers Exposition de photos Théâtre des Carmes Condom Catégories d’évènement: Condom

Gers

Exposition de photos Théâtre des Carmes, 18 septembre 2021, Condom. Exposition de photos

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre des Carmes

Venez découvrir le travail des photographes Julien Simon et Natacha HK dans un cadre exceptionnel : le théâtre des Carmes. Profitez de votre visite pour rencontrer les artistes qui vous accueilleront et échanger sur leur travail.

Pass sanitaire

Profitez d’une exposition de photos des artistes Julien Simon et Natacha HK tout en visitant le théâtre des Carmes. Théâtre des Carmes 1 rue de la république 32100 Condom Condom Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Condom, Gers Autres Lieu Théâtre des Carmes Adresse 1 rue de la république 32100 Condom Ville Condom lieuville Théâtre des Carmes Condom