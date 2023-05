Exposition de photos sur le kathakali Les Comptoirs de l’Inde Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Exposition de photos sur le kathakali Les Comptoirs de l’Inde, 9 mai 2023, Paris. Du mardi 09 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition de photographies sur le kathakali proposée par l’Association Les Comptoirs de l’Inde. Exposition de photographies de Monique Saintagne sur le kathakali, théâtre indien de l’Etat du Kerala, remontant au XVIIème siècle, interprété exclusivement par des hommes. Le répertoire est tiré des grandes épopées le Mahabharata et le Ramayana et des mythes empruntés aux Purana. Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : 0146590212 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/

NamoNikumbhwikicommons Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Comptoirs de l'Inde Adresse 60 rue des Vignoles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Les Comptoirs de l'Inde Paris

Les Comptoirs de l'Inde Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition de photos sur le kathakali Les Comptoirs de l’Inde 2023-05-09 was last modified: by Exposition de photos sur le kathakali Les Comptoirs de l’Inde Les Comptoirs de l'Inde 9 mai 2023 Les comptoirs de l'Inde Paris Paris

Paris Paris