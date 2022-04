Exposition de photos sous-marines – Du 5 au 23 avril Médiathèque municipale Balma Catégories d’évènement: Balma

Clichés de Jean Mangin. À noter : – Permanences de l’artiste les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h30 à 12h30.

Rendez-vous du mardi 5 au samedi 23 avril, à la Médiathèque municipale, pour une exposition de photos sous-marines “Jardins Coralliens d’Indonésie”. Médiathèque municipale 1 Avenue Pierre Coupeau 31130 Balma Balma Le Vidailhan Haute-Garonne

