Portet-d'Aspet Espace Jean Dubuc Haute-Garonne, Portet-d'Aspet Exposition de photos « Regards sur Portet et vers l’Ailleurs… » Espace Jean Dubuc Portet-d'Aspet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Portet-d'Aspet

Exposition de photos « Regards sur Portet et vers l’Ailleurs… » Espace Jean Dubuc, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Portet-d'Aspet. Exposition de photos « Regards sur Portet et vers l’Ailleurs… »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Jean Dubuc

À l’origine de ce projet, la Mairie de Portet a invité des photographes. « L’équipe républicaine » bénévole a préparé cet évènement prévu pour l’été 2021. Différents « regards » sont ainsi posés mettant en avant la diversité, enlevant les barrières entre les uns et les autres. Il s’agit d’ouvrir notre territoire et d’oser casser les habitudes pour aller à la rencontre du regard des visiteurs. Ces regards différents témoignent du quotidien, des paysages, de ceux qui sont d’ici, de Portet, et d’ailleurs mais, surtout, de la résonance entre les deux… Ils sont le lien entre présent et passé. [[https://magis.to/av/MHYgAwYEG18qPzIHDmEwCX13?l=vsm&o=w&c=c](https://magis.to/av/MHYgAwYEG18qPzIHDmEwCX13?l=vsm&o=w&c=c)](https://magis.to/av/MHYgAwYEG18qPzIHDmEwCX13?l=vsm&o=w&c=c)

Entrée libre dans le respect du protocole sanitaire

Exposition de photos d’art de Porterais et d’artistes français mais aussi étrangers. Espace Jean Dubuc 31160, Portet d’Aspet Portet-d’Aspet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Portet-d'Aspet Autres Lieu Espace Jean Dubuc Adresse 31160, Portet d'Aspet Ville Portet-d'Aspet lieuville Espace Jean Dubuc Portet-d'Aspet