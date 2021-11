Solliès-Ville Place Jean Aicard Solliès-Ville, Var Exposition de photos Place Jean Aicard Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

**Exposition de photos** **du 20 novembre 2021 au 9 janvier 2022** Place Jean Aicard **_Fleurs_** **_Un peu d’été au milieu de l’hiver_** Par le club photo Déclics en Stock

Entrée libre

par Déclics en Stock

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T17:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T17:00:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T17:00:00

