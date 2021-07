Paris Temple protestant de Pentemont Paris Exposition de photos “Paris, théâtre des religions”. Temple protestant de Pentemont Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition de photos “Paris, théâtre des religions”. Temple protestant de Pentemont, 18 septembre 2021, Paris. Exposition de photos “Paris, théâtre des religions”.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple protestant de Pentemont

Cette exposition de pohtographies, fruit du travail d’une bibliste professeur à la faculé de théologie de Paris et d’une photographe, présente une vingtaine de lieux religieux de Paris, aussi bien catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, coptes, boudhistes…Tous ces lieux se distinguent non seulement par lerus rites et leurs liturgie mais aussi par leur architecture et leur décor. Chaque photo est accompagnée d’une légende expliquant les cérémonies qui s’y déroulent.

Entrée libre

Temple protestant de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

