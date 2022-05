Exposition de photos par Mathieu Charles

Exposition de photos par Mathieu Charles, 10 juillet 2022, . Exposition de photos par Mathieu Charles

2022-07-10 – 2022-07-24 Par la photographie, il aime faire revivre les lieux abandonnés, les châteaux, mais aussi le petit patrimoine ou encore une usine désaffectée. C’est avec beaucoup de passion et de respect qu’il immortalise ces lieux.

L’exposition est ouverte sur les horaires de l’office de tourisme, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ouvert le dimanche après-midi.

Salle Kanevedenn, à côté de l’office de tourisme. Par la photographie, il aime faire revivre les lieux abandonnés, les châteaux, mais aussi le petit patrimoine ou encore une usine désaffectée. C’est avec beaucoup de passion et de respect qu’il immortalise ces lieux.

L’exposition est ouverte sur les horaires de l’office de tourisme, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ouvert le dimanche après-midi.

Salle Kanevedenn, à côté de l’office de tourisme. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville